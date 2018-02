Air AlgÃ©rie augmente le nombre de ses vols entre Lyon et Oran

Air Algérie augmente le nombre de ses vols entre Lyon et Oran



La communauté algérienne vivant à Lyon se félicitera surement de la décision prise très récemment par Air Algérie d'augmenter de trois à cinq le nombre de vols quotidiens entre la capitale des Gaules et Oran.

La compagnie aérienne prend de l'envergure à l'aéroport de Saint-Exupéry. Celle-ci a conscience qu'une liaison entre la deuxième ville française - où vit une grande partie de la diaspora algérienne du pays - et la deuxième ville d'Algérie "riche et dynamique par son histoire culturelle", mérite un trafic plus important.

Le site L'Aérien rappelle ainsi que les vols Lyon-Oran sont assurés tous les jours en Boeing 737 sauf les lundis et vendredis, et cela à des horaires variables. Le média ajoute dans la foulée qu'un vol cargo (destiné au transport de fret) est également réalisé le jeudi par Air Algérie entre les deux métropoles.

Il est important de noter que la compagnie aérienne fait partie "des cinq premiers opérateurs passagers de l'aéroport lyonnais en opérant également des vols directs toute l'année vers huit autres destinations algériennes (Alger, Annaba, Batna, Bejaia, Biskra, Constantine, Sétif et Tlemcen)".

La Rédaction

Source : L'Aérien