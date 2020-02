Alger accorde un prÃªt de 150 millions de dollars Ã  la Tunisie

En difficulté sur la plan économique, malgré un net regain touristique, la Tunisie a reçu un coup de pouce bienvenu de son allié algérien.

Selon une information relayée par le site Observ' Algérie, "le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé dimanche un prêt de 150 millions dollars à la Banque centrale tunisienne dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays frères".

L'intéressé a confirmé "qu'Alger est prêt à apporter toute son aide à la Tunisie qui traverse une conjoncture difficile, tant au plan financier qu’économique".

Cette décision facilitera en outre "la poursuite des facilitations de paiement de l’approvisionnement en gaz et hydrocarbures en attendant que la Tunisie traverse ses difficultés".

La Tunisie retrouve un peu d'allant Pour rappel, Tunis retrouve malgré tout des couleurs sur le marché international via la redémarrage de son secteur touristique et la bonne tenue de ses exportations énergétiques et de phosphate.

Conséquence directe : l'Etat qui disposait en août d'une réserve de 5,2 milliards d'euros, soit 96 jours d'importation (une hausse de 55% par rapport à la période estivale 2018), atteint désormais plus de 6 millions d'euros, soit 107 jours d'importation.

Selon Jeune Afrique, qui se fait écho des chiffres du ministère du Tourisme, "les secteurs du tourisme et ceux de l’énergie et des mines, moribonds depuis la révolution, sont repartis et expliquent ce nouvel afflux de devises". Au premier semestre 2019, les recettes touristiques ont (ainsi) atteint près de 623 millions d’euros (+42,5 % par rapport à la même période en 2018).

Quant aux exportations énergétiques et de phosphate, (ces dernières) ont grimpé respectivement de 23,5 et 22,7% durant les sept premiers mois du cru 2019".

La Rédaction