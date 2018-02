AlgÃ©rie : 19 martyres catholiques obtiennent leur bÃ©atification

Les sept moines français de Tibhirine, enlevés près de leur monastère puis décapités en 1996 dans des circonstances encore non élucidées, et Monseigneur Claverie, évêque d'Oran de son vivant et mort dans l'explosion de son véhicule piégé la même année, vont être béatifiés.

Le décret officiel attestant de leur martyre ainsi que ceux de 12 autres religieux et religieuses a en effet été signé de la main du Pape François en personne, samedi 27 janvier.

Le document confirme également que les malheureux ont été assassinés « en haine de la foi » entre 1994 et 1996. Cette officialisation était ainsi attendue tant le souverain pontife avait été réceptif aux arguments des évêques d'Alger et d'Oran venus spécialement plaider la cause des défunts au Vatican.

A l'heure actuelle, aucune date concernant la béatification n'a encore été actée. Pour autant, il est probable que celle-ci ait lieu sur le sol algérien, là où ces hommes et femmes ont donné leur vie pour la communauté.

Le média RFI est parvenu de son côté à joindre le père Armand Veilleux qui fut un des supérieurs des sept moines. Ce dernier en a profité pour leur rendre un vibrant hommage :

"Ce qui est reconnu, c’est la qualité de ce qu’ils ont vécu en Algérie. Le mot martyre veut dire témoin, témoin de la foi et témoin de ce qu’ils ont vécu, beaucoup plus qu’à travers de la façon dont ils sont morts", a-t-il souligné, ému.

Avant d'ajouter qu'ils avaient "établi des liens de fraternité, d’amitié avec la population à majorité musulmane au cœur de laquelle ils ont vécu comme des frères durant la guerre civile d’Algérie qui a fait plus de 200 000 victimes".

Et de conclure : "C’est essentiellement ça qui est reconnu (par le décret) et je pense qu’ils n’aimeraient pas être séparés des victimes."

Pour rappel, les tombes des sept moines de Tibhirine sont situées non loin de Médéa.

La Rédaction

Source : RFI