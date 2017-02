AlgÃ©rie/France : toutes les mines de la guerre dÃ©truites par l'armÃ©e

L'armée algérienne a annoncé avoir détruit l'ensemble des mines posées par la France durant la guerre, soit 9 millions de dispositifs. Toutefois, des engins explosifs datant de la guerre civile des années 90 subsistent encore sur le territoire.

"Nous avons achevé l’opération de déminage qui couronne plus de cinquante années d’efforts continuels et de travail sur le terrain afin d'anéantir le fléau hérité de la période coloniale", annonce le général Boualem Madi. Avant d'ajouter que plus de 62 000 hectares avaient été passés au peigne fin.

Le média hexagonale, La Croix, rappelle dans la foulée que le bataillon français "avait érigé durant le conflit des barbelés électrifiés et miné les frontières algériennes sur 700 km de long, du côté marocain à l’Ouest, et sur 460 km de long du côté tunisien à l’Est."

Ces lignes de la mort, comme elles étaient surnommées, "rendaient la traversée de la frontière souvent fatale pour les combattants du Front de libération nationale (FLN) qui allaient se ravitailler auprès de leurs bases arrière dans les pays voisins, ou qui voulaient infiltrer l’Algérie depuis ces pays."

Par ailleurs, le média charge l'Etat français en fustigeant la coopération du géant européen sur ce dossier :

"Dans cette opération, la France n’a pas brillé par son aide. Elle n’a donné à l’Algérie les plans des zones minées qu’en 2007 pour bâtir des relations de confiance et approfondir la coopération militaire entre les deux nations."

Pour rappel, 7000 victimes de ces mines sont répertoriées à ce jour, précise le Landmine and Cluster Munition Monitor, du collectif international d’ONG pour l’interdiction des mines antipersonnel.

La Rédaction

Source : La Croix