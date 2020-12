AlgÃ©rie : la reprise des vols intÃ©rieurs imminente

La reprise des vols domestiques sur le sol algérien interviendra dimanche 6 décembre.

Le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, a annoncé lundi 30 novembre la levée, dès dimanche, de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique.

Concrètement, cette mesure concernera la totalité des dessertes de/vers les wilayas du sud du pays, précise le site Air Journal.

Le gouvernement a toutefois indiqué que cette mesure restait tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs. Ces derniers étant élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution.

La Rédaction

