Algérie : l’armée sur tous les fronts à Bouira en vue des législatives

Une vaste opération militaire se poursuit depuis le 16 mars à Bouira. A l’approche des législatives, près de 2500 hommes traquent en effet les membres de l’Etat Islamique (Daesh) présents dans la wilaya de Bouira. L’armée algérienne gagne du terrain.

Suite aux menaces perpétrées par les membres de l’EI, des mesures d’envergure ont été prises par l’ANP (Armée nationale populaire) afin que l’échéance législative du 4 mai prochain se déroule sous de bons hospices.

Une première mission s’est d’ailleurs achevée récemment à Constantine. Le succès de l’entreprise est significatif puisque le leader local des djihadistes a été abattu. Suite à cette victoire, 2500 soldats ont été mobilisés pour parfaire le travail au sein de la wilaya de Bouira. Cette zone, particulièrement stratégique, était prisée depuis quelques temps par les terroristes venus de l’Est qui comptaient l’utiliser le cas échéant pour se replier.

De ce fait, au Nord-Ouest, à la frontière entre Bouira, Tizi Ouzou et Boumardès, les communes de Lakhdiria, Aomar et Kadiria sont désormais investies par des hommes de l’ANP. A Kadiria, sur les hauteurs, plusieurs repaires djihadistes ont été détruits. Dans les forêts de Zharbar, de Boukram et d’El Mokrani une opération de déminage a lieu pour permettre à l’armée de progresser à nouveau. Au Sud, aux frontières de Médée et Msila, une position stratégique est occupée par des détachements militaires, tout comme à l’Est. Enfin, parmi les massifs forestiers d’El Adjiba et de Sahouidj le versant sud du Djurdura est quadrillé. Par ailleurs Abou al Hammam est bouclé, ce qui va conduire logiquement les terroristes acculés à chercher un autre point de chute.

La Rédaction

Source : Liberté Algérie