Algérie : le bonheur est sous les pieds...

Moslem Bouabaker, un agriculteur de la région de Constantine, a fait une juteuse découverte récemment alors qu’il forait la terre de sa ferme pour trouver de l’eau, confirme Courrier International.

L'intéressé a en effet eu la surprise de voir jaillir de l'or noir au moment d'atteindre 90 mètres de profondeur. Et cela, comme s'il en pleuvait pour rester dans la métaphore. Dans la foulée, le fermier a informé les autorités locales et a demandé que des échantillons soient prélevés et analysés.

Toujours selon le média francophone, qui relaie une information d'Algérie Eco, "les premiers résultats des échantillons analysés révèlent un taux important d’hydrocarbures dans le liquide à raison de 460 milligrammes par litre et 620 milligrammes d’huile par litre, en plus de graisses et des substances en suspension avec un taux de 1,200 mg/litre".

Courrier International précise d'ailleurs que "cette découverte est d’autant plus étonnante que ce n’est pas dans cette région du nord-est algérien que le pays abrite ses réserves d’or noir mais à des centaines de kilomètres au sud, dans le Sahara".

Parfois le bonheur n'est pas dans le pré, mais bien sous les pieds...

La Rédaction