Algérie : le lancement de la ligne ferroviaire Alger-Tizi Ouzou est un succès

Le lancement, dimanche 16 avril, de la ligne ferroviaire Alger-Tizi Ouzou permettant de parcourir les 100 kilomètres distançant les deux villes en 1H40, a connu un véritable succès.

Et pour cause, l'inauguration de cette ligne était attendue depuis sept longues années; une impatience qui s'est notamment confirmée par l'affluence massive des usagers désireux d'emprunter immédiatement ce tronçon.

RFI a profité de l'événement pour prendre le poult auprès des voyageurs. Si quelques critiques ont été relevées, la satisfaction générale prédomine tant bien que mal, à l'image de Noureddine qui a fait l'aller-retour dans la journée pour voir sa famille :

"On s’est dit que ça allait être un peu plus rapide parce que la route de Tizi sur Alger est encombrée à partir d’une certaine heure. Avec les contrôles de la police et de la gendarmerie, généralement c’est très contraignant. On va dire ça comme ça. Du coup, on s’est dit qu’avec le train, ça allait être un peu plus rapide, un peu moins fatigant."