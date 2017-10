Algérie : les expulsions de migrants se multiplient

Le gouvernement algérien semble serrer la bride quant à sa politique migratoire. En atteste, les expulsions de plus en plus fréquentes de migrants originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale.

Selon RFI, des dizaines de personnes ont été expulsées du territoire la semaine dernière. Alger a d'ailleurs très peu communiqué sur ce dossier.

Au mois de décembre dernier, une première vague d'expulsions était intervenue, mais ces dernières se justifiaient en raison d'un motif de trouble public. Des heurts avaient alors éclaté entre habitants de la capitale et les individus en situation d'irrégularité.

Parallèlement, d'autres affrontements s'étaient produits dans plusieurs villes du pays; des événements qui avaient poussé les autorités à intervenir de la sorte.

Néanmoins les expulsions récentes relèvent plus du mystère qu'autre chose, sachant qu'aucun épisode de violence n'a défrayé la chronique récemment.

Pour autant, le média indique qu'il existe malgré tout des facteurs conflictuels :

"Tension nationale d'abord : la présence dans de nombreuses villes du pays de filières de mendicité venues du Niger a notamment rendu les migrants beaucoup plus visibles aux yeux des Algériens. Mais tension régionale également : depuis deux ans, de nombreux migrants installés en Algérie ont pris la route de la Libye et sont arrivés en Europe. D'autres, nombreux, ont continué d'arriver par le sud du pays dans l'espoir de prendre cette même route."

Les décisions se font donc de plus en plus arbitraires...

La Rédaction

Source : RFI