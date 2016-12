AlgÃ©rie : les FranÃ§ais dÃ©sormais favorables Ã  des excuses nationales sur son passÃ© colonialiste

Selon une récente étude réalisée par l'institut IFOP pour TSA, "52% des Français sont favorables à ce que le gouvernement hexagonal présente des excuses officielles pour les meurtres et exactions commis par l’armée française durant l’occupation de l’Algérie."

15% d'entre-eux se disent "très favorables" à une telle initiative, quand 37% prônent l'option "plutôt favorable". Ils sont toutefois 21% à s'y opposer fermement. Cette étude valide malgré tout une évolution des mentalités dans ce pays puisque c'est la première fois qu'une majorité de citoyens français se prononcent en faveur d'une repentance.

L'émergence de nouvelles générations a en effet estompé cette absence nationale de remise en cause car les résultats démontrent que les moins de 35 ans sont les plus nombreux à souhaiter que cette triste page se tourne définitivement. Le contracte est d'autant plus marquant pour les personnes âgées d'au moins 65 ans qui ne sont que 38% à réclamer un mea-culpa des autorités. Une réalité que confirme le chercheur François Kraus :

"Les 65 ans et plus ont connu la guerre d’Algérie. Ce sont des choses qu’ils ont vécues et pour lesquelles ils considèrent qu’il n’y a pas d’excuses officielles à présenter car il y a eu des torts des deux côtés. Pour les jeunes, il n’y a (par contre) pas de problème particulier à ce qu’on prenne (cette voie). À partir du moment, et c’est ça qui est important, où les exactions et les crimes sont bien répertoriés et ne suscitent pas de discussions. »

Enfin, il est important de noter que les femmes françaises sont beaucoup plus nombreuses que leurs homologues masculins à choisir le chemin du repenti (56% contre 47).

