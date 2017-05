Algérie : les nouvelles modalités de renouvellement de la carte nationale d'identité

Focus sur les nouvelles modalités d’établissement et de renouvellement de la carte nationale d'identité algérienne, biométrique et électronique.

Concrètement, cette dernière est établie via deux puces, "la première comportant des informations administratives et des informations sur son titulaire. La seconde permettant une application d’authentification du titulaire", indique Alger.

Par ailleurs, "le document est délivré avec un code secret sous pli fermé, mis sous la responsabilité de son titulaire ou de son tuteur légal (...) Il offre ainsi un accès aux services en ligne."

Les demandes de renouvellement se font quant à elles "au niveau d’une des communes de la ville de résidence pour les citoyens résidant dans le pays ou auprès des représentations diplomatiques du pays pour les Algériens vivant à l’étranger."

Au niveau du dossier, les pièces demandées s'orchestrent autour "d'un formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs, un certificat de nationalité, un certificat de résidence en cours de validité, et deux photos d’identité récentes en couleur et identiques, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche."

A noter que "si le demandeur de la carte d’identité biométrique est détenteur d’un passeport comportant les données biométriques, il est dispensé de la procédure de collecte de ces données lors de la demande de la carte nationale d’identité."

Pour rappel, le délai pour récupérer le précieux sésame a été établi à six mois par l’administration algérienne avant qu'il ne soit annulé et détruit.

La Rédaction

Source : TSA