Algérie : un agriculteur exproprié au profit du groupe Peugeot

Un agriculteur d'El Kerma, une commune située dans la wilaya d'Oran, a déclaré que l'un de ses terrains, d'une superficie de 120 hectares, lui a été confisqué arbitrairement par les autorités au profit du groupe Peugeot, qui réalisera sur place une usine de montage de véhicules.

La problématique économique prévaut malheureusement trop souvent sur la problématique humaine. C'est ce que doit se dire ce travailleur algérien à qui on a retiré l'outil de travail. Et cela, sans son accord.

Pire, cet agriculteur affirme ne pas avoir été indemnisé dans cette affaire alors qu'il avait initialement reçu des garanties en ce sens. Résultat, l'homme a subi une expropriation sauvage en bonne et due forme.

"Le directeur de l’agriculture, le chef de daira et le Wali (n'ont rien pu faire). Et pour cause, ils ont tous déclaré que cette décision est venue d’en haut. (Plus précisément) d’Alger", explique-t-il.

Aujourd'hui, l'affaire est devenue virale sur la Toile grâce aux réseaux sociaux. Mais aussi par le biais des médias nationaux choqués par les moyens employés.

A tel point que l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a été forcée de réagir en appelant le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que le chef de l’État, Abdelaziz Bouteflika, à tirer rapidement cette affaire au clair.

