Algérie : un attentat-suicide déjoué in extremis devant un commissariat de Constantine

Un attentat-suicide a été déjoué de justesse hier vers 21 heures devant un commissariat de Constantine. En effet, un policier placé en faction devant l'immeuble, qui regroupe également plusieurs familles, a tiré dans la ceinture explosive du kamikaze après plusieurs sommations.

Le drame a donc été évité puisque seuls deux officiers ont été blessés par la déflagration, indique la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Une enquête a aussitôt été lancée alors que les motivations de l'inconnu restent encore assez floues pour le moment.

Une des pistes privilégiées par les enquêteurs pourrait cibler les islamistes armés en Algérie dont 14 membres ont été tués la semaine dernière par les autorités locales lors d’une vaste opération de ratissage menée dans la région de Bouira (sud-est de la capitale).

Pour rappel, de nombreuses milices islamistes font encore peser une menace préoccupante dans le sud et l'est du pays malgré l’adoption en 2005 d’une Charte pour la paix et la réconciliation appelée à clore le triste chapitre de la guerre civile des années 90 (plus de 200 000 morts).

La Rédaction

Source : 20 Minutes