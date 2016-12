AlgÃ©rie : une ministre crÃ©e la polÃ©mique sur les femmes

La ministre algérienne de la solidarité nationale, Mounia Meslem, a créé un véritable tollé médiatique en suggérant que les femmes hauts fonctionnaires mariées reversent leur salaire à l'Etat. Et cela parce qu'elles ont des maris pour entretenir leur famille, ce qui est bien suffisant...

Cette déclaration est intervenue alors qu'un journaliste interrogeait des responsables politiques pour savoir s’ils étaient prêts à céder une partie de leurs émoluments dans le contexte actuel d’austérité, relaie Le Monde. Mounia Meslem a quant à elle répondu avec une franchise déconcertante :

« J’ai dit que s’il fallait que l’on donne tout notre salaire mensuel, et j’ai parlé spécialement des femmes cadres de l’Etat qui sont mariées, ce serait avec plaisir. Il est clair que ce n’est pas ce salaire qui nous fait vivre. Il y a nos maris qui s’occupent de nous. »

Il n'en fallait pas plus pour que la machine des réseaux sociaux se mette en marche immédiatement, laissant transparaitre incrédulité et colère. Et cela, en raison d'une société algérienne dépeinte de façon archaïque par un membre du gouvernement, alors que les femmes sont pourtant nombreuses à faire fonctionner leur foyer..

La militante Soumia Salhi, ancienne présidente de l’Association algérienne pour l’émancipation des femmes, ne manque pas de rappeler « qu'après l’indépendance du pays, il y a eu une généralisation de l’éducation pour toutes les filles. Aujourd’hui, on compte 65 % de femmes parmi les diplômés tandis que 42 % des magistrats sont aussi des femmes ! »