Algérie : une saisie record de 500 kilos de cocaïne au large du port d'Oran

Les autorités algériennes ont réalisé un véritable coup de filet au large du port d'Oran ce samedi 26 juin. Et pour cause, pas moins d'une demi-tonne de cocaïne a été saisie.

Dans les faits, les garde-côtes ont bénéficié d'un coup de pouce non négligeable dans cette affaire puisque des pêcheurs locaux ont découvert des sacs suspects susceptibles de contenir des substances illicites.

L'alerte aussitôt donnée, les premiers nommés sont intervenus sur les lieux, à six milles marins (11 km) au nord-ouest du Cap Carbon, à Oran.

Selon France TV Info, "Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne depuis la découverte en 2018 de 701 kilos à l'intérieur d'un bateau en provenance du Brésil et transportant de la viande. Une affaire qui avait coûté sa place à l'ex-patron de la police, Abdelghani Hamel, après l'implication de son chauffeur personnel.

Depuis, (l'intéressé) est incarcéré pour des affaires de corruption. Plusieurs personnes dont des magistrats et des procureurs étaient impliqués dans cette affaire. Le 25 juin, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT) avait (d'ailleurs) fait état de la saisie de plus de 25 tonnes de résine de cannabis au cours des quatre premiers mois de l'année, pour seulement 5,5 kilos de cocaïne".

