Algérie : vers une régulation du trafic routier de la capitale

Le gouvernement algérien et la wilaya d'Alger ont dégagé une enveloppe de 15 milliards de dinars pour financer la mise en place d'un système de régulation du trafic routier de la capitale. L'utilisation de l'éclairage public de la ville devrait également gagner en efficience puisque son remodelage fait également partie du package.

Selon Algérie Focus, c'est la société algéro-espagnole baptisée « Mobilité, éclairage d’Alger » qui a été choisie pour conduire le projet, dont la durée sera de quatre années.

Cette entreprise mixte a vu le jour "en juillet 2016, suite à la signature d’un pacte d’actionnaires par l’Entreprise de Gestion de la Circulation et du Transport Urbain et l’Établissement de Réalisation et de Maintenance de l’Éclairage Public d’Alger, ainsi que deux sociétés espagnoles Indra et Sice, spécialisées dans les systèmes de régulation de la circulation."

Le contrat prévoit trois phases de réalisation bien distinctes et son financement se fera au fur et à mesure de la progression des travaux.

Pour rappel, la commission sectorielle d’attribution des marchés publics doit se prononcer dans les prochains jours afin d'acter ou non le plan soumis par la structure.

La Rédaction

Source : Algérie Focus