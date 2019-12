Colonisation de l'Algérie : les propos du polémiste, Eric Zemmour, condamnés par le CSA français

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel français (CSA) a adressé une mise en demeure à la chaîne CNews (groupe Canal +) pour les propos haineux tenus récemment par le polémiste, Eric Zemmour, sur la colonisation hexagonale en Algérie.

Ce dernier, invité le 23 octobre dernier sur le plateau de l'émission "Face à l'info", a en effet légitimé* le massacre orchestré par le Général français Bugeaud sur le sol algérien au milieu du 19 ème siècle. Une prise de position immédiatement condamnée par le CSA.

Pour autant, qui était ce personnage sulfureux ? Sollicité par le site des Inrocks, l'historien, Benjamin Stora, n'a pas manqué de répondre à cette question :

"C’est l'un des grands officiers de la conquête de l’Algérie des années 1840. Il a d’abord fait la guerre en Espagne sous Napoléon. A ma connaissance, il n’était pas partisan au départ de la colonisation totale. Mais il s’y est rallié progressivement dans son combat contre l’émir Abdelkader. Il a été un adversaire absolument impitoyable de ceux que l'on appelait à l’époque “les Arabes”. Il a mis en place en Algérie des stratégies militaires de colonnes infernales, qui avaient été utilisées en Vendée sous la Révolution française, mais aussi des enfumades, des razzias, des regroupements de populations, etc. Cette stratégie de massacres a été racontée par beaucoup de témoins. Cette polémique met en lumière le fait qu’avant la guerre d’Algérie, il y a eu une autre guerre sanglante, qui a duré trente ans : la conquête de l’Algérie entre 1832 et 1871. En France, on avait le sentiment qu’une guerre avait éclaté en 1954, sans que l'on sache pourquoi. Mais si on a du mal à parler de la guerre d’Algérie, c’est parce qu’on a du mal à parler de la conquête coloniale."

Pour information, le CSA a précisé qu'en cas de manquements répétés de la chaîne à ses devoirs déontologiques, cette dernière sera frappée d'une sanction allant de la suspension temporaire du programme à un retrait pure et simple d’émettre.

*Voici les propos d'Eric Zemmour : "Quand le Général Bugeaud arrive en Algérie. Il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Et bien moi, je suis aujourd'hui du côté du Général Bugeaud. C'est ça, être Français (...) (Je les invite), quelle que soit leur origine, à voir l'histoire de la France en fonction des intérêts de la France, et non en fonction des intérêts de leur communauté d'origine."

Crédit photo : Flickr

La Rédaction