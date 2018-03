Le fondateur du FN français revient sur la guerre d'Algérie... et la torture

L'homme politique, qui a servi dans un régiment de parachutistes français de 1956 à 1957, a indiqué dans une interview radiophonique n'avoir jamais pratiqué la torture mais qu'il aurait pu le faire si ses supérieurs lui en avaient donnés l'ordre. Ce dernier explique d'ailleurs les tenants et aboutissant découlant de ce lourd chapitre de la guerre d'Algérie :

"Les consignes qui étaient données étaient d’éradiquer à n’importe quel prix la menace terrible que faisait peser le terrorisme, qui a fait des centaines de morts, de blessés et de mutilés, dont personne ne parle (...).C’était justement à la recherche de ces réseaux de bombes qu’un certain nombre de procédés ont été utilisés, beaucoup plus humains que de déchiqueter les jambes d’une petite fille. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche à l’intégrité physique."