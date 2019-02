Nissan prend de l'envergure sur le territoire algÃ©rien

Le constructeur automobile nippon a annoncé mercredi 13 février avoir trouvé un accord avec son partenaire local, le groupe Hasnaoui, pour construire dès 2020 une usine au sein du géant maghrébin.

Selon Le Point, qui relaie l'information, l'usine, estimée à 160 millions de dollars, prendra place dans la région d'Oran et emploiera 1800 personnes. La production démarrera quant à elle à partir du premier semestre 2020.

"Cette nouvelle (structure) fabriquera quatre modèles innovants et fera passer la capacité potentielle de Nissan en Afrique à 200 000 véhicules. Et cela, en incluant ses usines en Afrique du Sud, en Egypte et au Nigeria", s'est ainsi félicité Nissan dans un communiqué.

Pour information, les Français Renault et PSA (région d'Oran), le Sud-Coréen Hyundai (Tiaret) et l'Allemand Volkswagen (Relizane) font également partie du paysage industriel automobile algérien.

La Rédaction

Crédit photo : Wikipédia