Sanofi ouvre en Algérie le plus grand complexe pharmaceutique d'Afrique



Le géant français a inauguré jeudi 11 octobre dans la banlieue d'Alger le plus grand complexe industriel de production et de distribution pharmaceutique d'Afrique. Il s'agit en outre de sa troisième usine sur le territoire.

Selon Le Point, qui relaie l'information, "le site de plus de six hectares comprend une unité de production conçue pour fabriquer à terme une centaine de spécialités pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques (diabète, cardiologie, neurologie...), ainsi qu'un site de stockage de 4.000 m3 et un centre de distribution".

Concrètement, la structure devrait atteindre une totale capacité de production dès l'année 2020, soit l'équivalent de plus de 100 millions d'unité fabriquées chaque année.

Un chiffre qui décuplera sans conteste le nombre de médicaments vendus par Sanofi en Algérie... qui souffre actuellement d'un manque d'approvisionnement en la matière.

Pour information, le groupe hexagonale, présent localement depuis 1991, a investi 85 millions d'euros dans ce projet.

Crédit photo : PxHere

La Rédaction

Source : Le Point