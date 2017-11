Sanofi renforce sa position en Algérie

Jeudi soir, à l’occasion de la 3ème édition du "prix Sanofi et ATRSS de Recherche en Santé", le PDG de Sanofi Algérie, Haissam Chraiteh, a annoncé de nouveaux partenariats significatifs avec Alger. Et cela, avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que le ministère de la Santé.

« Ce prix témoigne de notre détermination d’associer nos efforts à ceux des autorités locales dans le but d’accélérer et d’orienter le développement dans le domaine des sciences de la vie », s'est félicité le porte-parole du groupe.

Pour rappel, l'antenne algérienne de Sanofi avait lancé cette distinction en 2013 par le biais du Dr Elias Zerhouni qui pilote la branche R&D de la multinationale.

Ainsi, le premier prix 2017 (deux millions de dinars) a été décerné à Kerboua Kheir Eddine pour son projet intitulé « Développement d’un test compagnon à base du complément dans le cancer, étude pilote sur le LNHCB ».

Quant au second lauréat (avec 1 500.000 dinars), il s'agit de Boukhatem Mohamed Nadjib dont le travail porte sur la « Valorisation de l’huile essentielle de citronnelle en dermopharmacie : Mise au point d’une formulation topique naturelle ».

Enfin, Amel Boumendjel, complète le podium et obtient 1 000 000 de dinars pour ses avancées sur « l’exploitation d’un modèle d’asthme expérimental ».

Il est important de noter que ce prix est aussi une opération de communication, corollaire d’investissements d’envergure qui se concrétiseront prochainement. L’ouverture d’un site de production gigantesque est en effet prévue dès 2018 dans la wilayah d’Alger (campus de Sidi Abdellah)

Le projet est colossal puisque 60 % des médicaments disponibles sur le territoire seront produits sur place via deux usines situées à Oured Smar et Aïn Bénian.

Par ailleurs, la capacité de production devrait atteindre 100 millions de boîtes par an ce qui fera de Sidi Abdellah le plus important complexe de Sanofi en Afrique et au Moyen Orient.

La Rédaction

Sources : Maghreb Emergent