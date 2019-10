Un député algérien fustige les absurdités de l'aéroport d'Alger

Le député de l’émigration affilié à l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belmeddah Nordine, a interpellé le ministère des Transports algérien sur l'énigmatique aéroport de la capitale qui présenterait, selon lui, d'incroyables manquements. Comme un manque de bancs et de chaises tout à fait singulier.

Le média Observ'Algérie s'est procuré la lettre de doléances du député à l'encontre de Mustapha Kouraba, qui dirige cette institution centrale de l'Etat. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il est difficile de lui donner tort. Morceaux choisis :

« Vous ne l’avez sûrement pas remarqué, parce que votre voyage ne passe ni par la salle d’enregistrement, ni la PAF (Polices aux Frontière) et encore moins par la salle d’embarquement. Mais sachez, monsieur le ministre, qu’il est devenu essentiel de mettre des bancs dans cet aéroport, afin que les voyageurs puissent se reposer. (Il est en effet curieux que) les entreprises qui ont été chargées d’équiper la salle d’enregistrement, ont en profité pour prendre d’autres marchés et (installer) des cafettes et des salons de thé aux dépens de ce lieu public. (Ainsi), les voyageurs sont contraints de payer pas moins de 600 da pour pouvoir s’attabler et obtenir une chaise. (En conséquence), je vous demande donc d’intervenir afin de placer des chaises dans chaque espace de l’aéroport afin que ce dernier ne devienne pas une raillerie internationale. »

A bon entendeur donc...

Pour rappel, l'aéroport d'Alger reste à ce jour le plus grand et le plus moderne du continent africain.

