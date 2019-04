Le Maroc se dotera bientôt d'un musée dédié à la culture juive

Le roi Mohamed VI souhaite apporter la preuve que juifs et musulmans cohabitent paisiblement au sein du royaume chérifien.

En ce sens, un musée dédié à la culture juive verra prochainement le jour au Maroc, confirme Sputnik. Et plus précisément dans la ville de Fès où les travaux de l'enceinte ont été lancés lundi par le roi en personne.

Une perspective qui enchante logiquement Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM) :

"Créer ce lieu de mémoire dans une ville berceau de la civilisation marocaine, où l'empreinte du judaïsme marocain a été des plus marquantes, montre le dessein du souverain de voir que tous les courants qui ont irrigué la civilisation marocaine soient présents", souligne ainsi l'intéressé auprès du site Bladi.

Avant de poursuivre : "Ce musée aura (donc) un rôle symbolique d'une très grande valeur à l'extérieur et permettra aux gens qui viendront de partout de voir comment, pendant des centaines d'années, juifs et musulmans vivaient paisiblement au Maroc et créaient un art de vivre-ensemble."

Pour rappel, le roi avait salué le 26 septembre dernier aux Nations unies le rôle non négligeable joué par la communauté juive sur le territoire. Et n'avait pas manqué de préciser que "le royaume considérait les juifs comme des citoyens marocains ayant les mêmes droits égaux et complets que leurs frères musulmans".

