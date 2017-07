Le Maroc vote un décret favorisant la production de films étrangers sur le territoire

Rabat a voté hier l’instauration d’une mesure visant à allouer des subventions significatives aux productions étrangères de films tournés sur le territoire marocain.

Le Centre Cinématographique national (CCM) consent donc des avantages substantiels aux investisseurs du secteur à condition que le budget de la production représente « au moins 10 millions de dirhams ».

Cet engagement financier, destiné à encourager le tournage des films à gros budget au Maroc, intervient dans un contexte florissant pour le cinéma étranger sur le territoire.

Et pour cause, en 2016 environ 20 films et 15 séries étrangers ont été tournés dans l'Etat maghrébin d’après le CCM.

De ce fait, dès octobre prochain, les investisseurs bénéficiant de la nouvelle mesure pourront récupérer 20% de leurs dépenses nécessaires à la production cinématographique, de quoi amplifier le rayonnement marocain à l'international.

La Rédaction

Source : Jeune Afrique