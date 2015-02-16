الخارجية المصرية ترد على خبر وقوفها إلى جانب البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي

أخبارنا المغربية : إلهام أيت الحاج

في أول خروج إعلامي عقب نشر لائحة الدول غير الموقعة على ملتمس طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عبد الفتاح راغب، أن هناك مغالطات يتم تداولها من طرف الإعلام حول هذا الموضوع.

وأضاف الديبلوماسي المصري أن بلاده كان له دور كبير في إعادة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بسبب حرصها على تنقية الأجواء وتوطيد العلاقات بين الدول الإفريقية.

وبرر راغب عبد الفتاح عدم توقيع مصر للملتمس بوجود "إجراءات متبعة داخل الاتحاد ووفقا لنظامة الأساسي، لا بد أن تتبع أولا، فيما يخص العضوية أو سحبها".