Côte d'Ivoire : l'un des cerveaux de l'attentat de Grand-Bassam arrêté au Mali

La terrible tragédie de Grand-Bassam en mars 2016 (19 morts) demeure dans toutes les mémoires en Côte d'Ivoire. Pour autant, les investigations se poursuivent et portent de plus en plus leurs fruits puisque l'un des cerveaux de l'attentat a été arrêté lundi au Mali.

L'information a été divulguée aujourd'hui par les autorités maliennes qui indiquent que l'individu a été stoppé dans la localité de Gossi, au nord du pays. Selon cette même source, le djihadiste se nommerait Mimi Ould Baba Ould Cheikh et serait précédé d'une réputation peu flatteuse dans la région.

Les enquêteurs ont également ajouté que l'intéressé faisait l'objet d'une surveillance très étroite depuis quelques mois avant de révéler son parcours:

"Il a séjourné un moment en Algérie. Il est ensuite revenu à Gao, puis a pris ses quartiers à Gossi. C’est lui qui a mobilisé les hommes, les moyens, le plan pour attaquer Grand-Bassam. Les militaires français sont en train de l’interroger. Nous attendons de le récupérer."

Néanmoins, le rôle exact du criminel reste encore à définir, clarifie parallèlement le colonel Patrick Steiger, porte-parole de l’état-major des armées françaises. Il est malgré tout acté que ce dernier a joué un rôle central dans cette affaire.

Pour rappel, le principal cerveau de l’attentat, le Malien Kounta Dallah, court toujours.

La Rédaction

Source : Le Monde