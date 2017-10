France : la vie dans la rue, une réalité de plus en plus criante

Souvent délaissés, surtout oubliés, les sans domicile fixe sont de plus en plus nombreux en France. Alors que la société ne leur offre guère de perspectives, ils tentent de subsister malgré tout. Alain, 53 ans, en grande difficulté à Lyon, a accepté de se confier mais préfère garder l'anonymat.

Le calme avant la tempête

L’ambiance est un peu pesante, Alain boit son café en silence. On ne parle pas ici de timidité mais plutôt de pudeur. Difficile en effet de se livrer quand la vie ne vous a fait aucun cadeau. L'homme ne vient pas de la DASS, ni d’une famille à problèmes.

Des parents mariés, un père pompier, une mère secrétaire médicale. Et des études menées à Lyon sans encombre, bien qu’il ait stoppé son cursus en terminale. Alain enchaîne les boulots et globalement avec succès.

Une continuité professionnelle instable découlant d’un choix personnel :

Mais le mot bougeotte revenait constamment dans son récit :

« J’ai voulu tout plaquer pour découvrir autre chose. Sur un coup de tête, je suis entré dans l’armée. Un épisode assez douloureux, puisque je ne me suis jamais intégré dans un système disciplinaire et strict qui ne me convenait absolument pas. »

Après diverses expériences dans l’agro-alimentaire, il se lance dans des études paramédicales et trouve dans cette branche une certaine stabilité :

Une longue descente aux enfers

La dépression engendre alors des troubles psychologiques handicapants :

« J’ai cherché refuge chez ma mère. Mais elle n’a pas compris ma détresse et m’a mis à la porte. Je suis entré alors dans un cercle vicieux. Plus de revenus réguliers, plus d’assise sentimentale et plus de soutien familial. Le début de la fin pour moi. »