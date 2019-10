La Mauritanie mise sur la datte

Alors que les errements climatiques impactent toujours plus la Mauritanie, et la planète en générale, Nouakchott a décidé de renforcer ses efforts dans la production de la datte, un fruit au fort potentiel national.

A cette fin, le gouvernement mauritanien mise beaucoup sur le projet "Oasis", qui comprend la construction de trois barrages sur le territoire et le développement d'un laboratoire appelé à palier cette problématique météorologique.

Ce dernier, situé dans la région de l'Adrar (Ouest), améliorera sensiblement le rendement des palmiers à terme. Dans les faits, la structure stocke les nouvelles cultures, sélectionne les semences les plus prometteuses, privilégie la culture in vitro et investit dans la lutte contre les parasites.

Pour information, le Programme alimentaire mondial indique que les pluies ont diminué de près de 30 % entre 2017 et 2018 sur le sol mauritanien. Sans surprise, la période de soudure 2019 va également subir le contrecoup de cette pénurie d’eau avec plus de 500 000 personnes susceptibles de payer le prix de l’insécurité alimentaire.

La Rédaction

Crédit photo : Pixabay