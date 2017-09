La Tunisie exprime sa solidarité envers l'Egypte victime d’un attentat terroriste.

La Tunisie a fermement condamné l’attaque terroriste d’un convoi de forces sécuritaires qui a eu lieu ce lundi sur le plateau du Sinaï égyptien – plus précisément sur la route entre Al-Qantara à Al-Arich.

En matière de relations diplomatiques, les allégations et gestes symboliques sont essentiels et revêtent d’autant plus d’importance qu’ils proviennent d’Etats et/ou surviennent dans un contexte politiquement troublé.

C'est le cas de Tunis qui a commenté (par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères) l’attentat perpétré aujourd’hui en Egypte par l'Etat islamique pour un bilan de 18 morts.

Dans une sombre période d’extrémisme et de tensions intrinsèques, Khemaies Jhinaoui a tenu à souligner "la solidarité totale de la Tunisie vis-à-vis du peuple égyptien frère en cette circonstance douloureuse ainsi que ses vives condoléances et compassion pour les familles des victimes."

Dans cette même déclaration, la Tunisie a également rappelé "son soutien au gouvernement égyptien dans sa guerre menée contre les terroristes et les extrémistes." Avant de témoigner de sa confiance dans "ce combat face aux ennemis de la vie et de la liberté."

La Tunisie a par ailleurs milité pour plus grande coordination des forces internationales afin de mieux lutter contre "ces deux fléaux."

Ce discours solidaire entre pays musulmans transfrontaliers véhicule ainsi des valeurs universelles de compassion, de solidarité face à la menace djihadiste.

La Rédaction

Source : Direct Info