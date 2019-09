Le Burkina Faso pourrait s'enfoncer dans une crise alimentaire alarmante

Alors que l'insécurité prospère contre vents marées sur le territoire en raison de l'intérêt grandissant des groupes djihadistes du Sahel pour le Burkina Faso, la période de soudure actuelle pourrait engendrer une crise alimentaire sans précédent pour la population locale.

C'est ce que révèle Hervé Verhoosel, porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM), rattaché aux Nations unies :

"La situation au Burkina et dans le Sahel, en général, a commencé à se dégrader il y a déjà quelques années. En raison de l’insécurité croissante, le Burkina Faso a pour l’instant énormément de déplacés : cinq fois plus qu’en 2018. Au total, cela fait donc 240 000 personnes qui ont fui leur foyer. Et cette insécurité a également entraîné de nombreuses fermetures d’écoles et de centres de santé", fustige ainsi l’intéressé auprès de RFI.

... Qui précise dans la foulée que ce marasme rendait également difficile l’accès aux champs pour les Burkinabè : "C’est une grande partie du problème, car près de 700 000 personnes se trouvent actuellement dans une situation d’insécurité alimentaire. En conséquence, nous allons continuer à aider les personnes et les communautés à trouver des solutions à long terme. Sachant, qu’il faut aussi s’attaquer aux causes profondes de la crise du Sahel. Et ça, c’est lié à la pauvreté, au changement climatique et à l’exclusion sociale".

Dossier à suivre de près...

La Rédaction

Crédit photo : Wikimédia