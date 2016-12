PÃ©trole : Contre toute attente, l'Iran accepte le gel de la production !

Téhéran a accepté à la surprise générale de se ranger derrière la décision de l'OPEP de geler le niveau de la production d'or noir afin que le marché, en pleine crise, se rééquilibre.

Le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, avait pourtant été ferme en marge du Forum International de l’Énergie d'Alger en affirmant "qu'un accord en deux jours ne figurait dans son agenda" et que ce processus décisionnel "méritait de plus amples concertations."

Les rapports difficiles qu'entretiennent l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui militait ardemment en faveur du gel de la production, n'auguraient pas non plus de dialogue favorable en ce sens.

Mais ce n'est pas tout, ce conflit diplomatique couplé à la volonté de Téhéran de retrouver une production antérieure aux sanction économiques internationales (levées en juillet 2015), à hauteur de 40 millions de barils par jour, rendait finalement cette perspective totalement illusoire.

Toutefois, les dernières négociations entre la Russie et les membres de l'OPEP ont été fructueuses puisque l'organisation stabilisera sa production totale à 32,5 millions de barils par jour contre 33,24 actuellement.

Une information dévoilée en grande pompe par... Bijan Namdar Zanganeh : "Nous avons pris une décision exceptionnelle aujourd'hui.. Après deux ans et demi, l'Opep a atteint un consensus pour piloter le marché."

Les niveaux de production de chaque membre seront quant à eux actés lors de la réunion de Vienne, le 30 novembre prochain.

La Rédaction

Source : Les Echos