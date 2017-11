Un attentat-suicide revendiqué par Boko Haram fait 5 morts et 2 blessés au nord du Cameroun

Les djihadistes de Boko Haram font de nouveau parler d’eux. Dimanche, lundi et mardi des attentats se sont succèdés au Cameroun et au Nigeria, laissant la population locale choquée et les sources sécuritaires en alerte maximale.

Dernier fait en date, une kamikaze s’est fait exploser au milieu d’un groupe d’enfants à 19h45 heure locale dans le village de Zamga situé à l’extrême nord du Cameroun et à 2 km de la frontière nigériane. Des sources sécuritaires ont attribué l’attentat au groupe terroriste actif dans la région depuis 8 ans.

Une fillette s’est faufilée au milieu d’enfants et a actionné l’explosif qu’elle portait. Une source sécuritaire nigériane a confirmé l’attentat. Ce drame fait suite à deux attaques perpétrées par Boko Haram au Cameroun et au Nigéria la veille et l'avant-veille.

Pour rappel, le Cameroun est entré en guerre avec Boko Haram en 2014. Depuis lors, le centre d’analyse international Crisis Group (IGC) dénombre « un millier de personnes enlevées » et « 2000 morts civils et militaires. »

Par ailleurs, la faction sévit principalement autour du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad) et est déjà responsable de la mort d'au moins 20 000 personnes.

La Rédaction

Source : TV5 monde