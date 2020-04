Le Covid-19 fait malheureusement son trou au Maghreb

Les personnes testées positivement au nouveau coronavirus augmentent chaque jour un peu plus dans les cinq pays composant le Maghreb. Sachant qu'un doute de taille pèse également sur les données communiquées par les autorités libyenne et mauritanienne.

Les derniers bilans officiels du lundi 30 mars témoignent en effet de 584 cas référencés en Algérie pour 35 morts; un ratio proche de celui du Maroc (574-33), mais plus éloigné de celui de la Tunisie (362-8).

Quant à la Libye et la Mauritanie, les chiffres ne semblent guère refléter la réalité du terrain avec des ratios respectifs de 8-0 et 6-1...

Quoi qu'il en soit, la propagation du virus risque de connaître une accélération soudaine dans cette zone comme le soutient le site du 360.

Ce dernier soulignant que les Etats maghrébins basent leur rapports sociaux sur des liens de groupe plus soutenus que sur le Vieux Continent, par exemple. Et cela, bien que des mesures de confinement soient prises en Tunisie et partiellement en Algérie ou encore au Maroc.

A suivre...

La Rédaction