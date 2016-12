Mauritanie : le gouvernement poursuit son oppression contre les militants antiesclavagistes

Alors que l'esclavage est aboli depuis 1981 en Mauritanie et considéré par l'Etat comme un crime contre l'humanité en vertu d'une loi votée en 2015, les arrestations et les lourdes condamnations se poursuivent à l'encontre des militants qui se battent contre l'éradication totale de ce fléau dans le pays.

Et pour cause, 13 nouveaux membres de l'IRA, une ONG luttant pour la résurgence du mouvement abolitionniste (non reconnue par l'exécutif), ont été condamnés ce jeudi par la cour criminelle de Nouakchott à des peines allant de trois à quinze ans de prison.

Ils sont accusés par les autorité locales de violence envers les forces de l'ordre lors d'une manifestation organisée le 29 juin dernier dans un quartier pauvre de la capitale mauritanienne.

Le gouvernement de Mohamed Ould Abdel Aziz, qui préparait parallèlement le sommet de la Ligue Arabe fin juillet, avait décidé de mettre les bouchées doubles pour "contrer" ce regroupement protestataire. Des heurts avaient alors éclaté entre les deux camps faisant une dizaine de blessés dans les rangs de la police.

Il n'en fallait donc pas moins pour que le tribunal accuse les militants de "rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue."

Une lutte étatique qui n'en est pas une

Pourtant, du côté des ONG, le discours est tout à fait différent, arguant que ces personnes ont été arrêtées chez elles ou sur leur lieu de travail une semaine après les troubles. Étonnant...