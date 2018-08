AprÃ¨s la France, Xavier Niel ouvre une Ã©cole 42 au Maroc

En septembre prochain, l'école 42 de Xavier Niel, le fondateur de Free, accueillera à Khouribga une première promotion de 150 étudiants.

Baptisée "13:37" à l'instar du "Leet Speak" - plus connu sous le nom de "langage de l'Elite" présent dans les images diffusées par Free - l'établissement du royaume chérifien a pour ambition de former les développeurs de demain. Et cela, en suivant le même programme que sa devancière parisienne.

À Khouribga, le fonctionnement de la structure sera équivalent à celui instauré dans la ville lumière. A savoir ni profs, ni cours. Les élèves sélectionnés auront uniquement des projets à mener à terme. Pour ce faire, l'école est ouverte en permanence et met à disposition du matériel de pointe.

Quant au choix de la ville, il n'est pas innocent. L'école 42 a en effet pour partenaire l'OCP, dont de nombreuses activités sont implantées à Khourigba. Le leader mondial du phosphate mise ainsi sur un choix stratégique puisque la transition numérique au Maroc est exponentielle.

Par ailleurs, cela fait aussi écho à la fuite des cerveaux marocains évoquée par le ministre de l'Education, Samir Amzazi. Ce dernier a d'ailleurs récemment rappelé que "600 ingénieurs quittent le pays chaque année".

Cette décision d'ouvrir une école de développeurs s'inscrit-elle dans cette perspective conjoncturelle? Quoi qu'il en soit, les étudiants de cette première promotion sont attendus de pied ferme par les entreprises du marché domestique.

La Rédaction

Source : Frandroid