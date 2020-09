Covid-19 : le Maroc, laboratoire du vaccin chinois

Les Centres hospitaliers universitaires de Rabat et Casablanca ont été choisis pour accueillir les premières expérimentations du vaccin chinois anti-Covid mis au point par le laboratoire asiatique, Sinopharm.

Selon le site Afrik, des dizaines de volontaires (subiront ou) bénéficieront des effets de cette expérience. Il s’agira de procéder à des essais cliniques avec la participation des Centres hospitaliers universitaires de Rabat et Casablanca, puis l’hôpital militaire de la capitale.

En outre, cette coopération permettra au royaume d’obtenir la quantité suffisante du vaccin anti-virus en cas d’émergence de résultats positifs, pour les essais cliniques. Une décision actée dans une décision conjointe du Roi Mohamed VI et du président chinois, Xi Jinping.

Plus d'un millier de cobayes marocains testeront ainsi ce précieux ou "vilain" sésame à terme. De quoi permettre "aux chercheurs et scientifiques de collecter des données sur l’efficacité des vaccins potentiels pour obtenir les approbations et licences finales avant de passer à la phase de fabrication", poursuit Hespress.

La Rédaction