Engagement climatique : le Maroc cartonne

Selon un rapport annuel, intitulé "Climate change performance index", présenté en marge de la COP 24 en Pologne, le Maroc occupe la deuxième place d'un classement mettant aux prises les efforts des Etats en faveur du climat. Mais aussi leur volonté d'infléchir la fameuse courbe du réchauffement en deça de 2 ou 1,5 degrés conformément aux conclusions de l'Accord de Paris (Cop 21).

Concrètement, le royaume chérifien est seulement dépassé dans ce domaine par la Suède, relaie le site Radio Canada.

Pour autant, si certaines nations jouent le jeu, d'autres ne peuvent malheureusement pas en dire autant soulignent dans un communiqué les ONG Germanwatch et Climate Action Network, ainsi que le New Climate Institute :

"Malgré la croissance et la compétitivité des énergies renouvelables, le rapport montre un manque de volonté politique de la plupart des gouvernements de sortir des énergies fossiles au rythme nécessaire."

Siègent ainsi en très bonne place sur le banc des accusés l'Arabie saoudite - "mal notée dans toutes les sections de l'évaluation (émissions de gaz à effet de serre, utilisation énergétique, énergies renouvelables et politique climatique)" - mais aussi les Américains. Et cela, sous l'impulsion de Donald Trump qui se refuse contre vents et marées à ratifier l'Accord de Paris.

A noter que le groupe Japon, Turquie, Russie, Canada, Australie, Corée du Sud, Russie Taiwan fait également partie des mauvais élèves... Au contraire de la Chine, pourtant adepte du charbon, qui retrouve des couleurs en faisant un bond de la 41e à la 33e place via une politique verte de plus en plus concrète.

La Rédaction

