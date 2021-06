Il est toujours compliqué de rejoindre le Maroc depuis la France

Alors que l'état d'urgence est reconduit chaque mois au Maroc, et ce jusqu'à nouvel ordre, les Français souhaitant rejoindre le géant maghrébin cet été ne savent toujours pas si cela sera possible.

A ce jour, les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont toujours fermées entre l'Hexagone et le Royaume chérifien. Seules les personnes pouvant justifier d'un motif impérieux sont en effet autorisées à poser pied sur le territoire marocain.

Cela concerne notamment les points de passage frontaliers avec Ceuta et Melilla, ainsi qu'avec la Mauritanie (Guerguerat), confirme L'Internaute.

En cas de motif impérieux, le site précise qu'aucune quarantaine n'est exigée lors de l'arrivée au Maroc. Si la personne dispose d'un test PCR négatif de moins de 48h, cette dernière n'aura donc pas l'obligation de s'isoler.

Au niveau des mesures sanitaires, "le port du masque reste obligatoire et les contrôles policiers sont renforcés dans différentes villes du pays. Les rassemblements sont interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres restent fermés. Un couvre-feu est toujours en place sur tout le territoire de 21 heures à 6 heures. Sachant que les restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces ferment tous les jours à 20h".

