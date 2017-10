Inauguration du musée Yves Saint Laurent à Marrakech

Marrakech a inauguré samedi 14 octobre un nouveau petit bijou : le musée Yves Saint Laurent éponyme. Ce sanctuaire, qui se veut un hommage à la couleur, s'implante au cœur de la ville rouge où le célèbre couturier a débarqué en 1966 aux côtés de son ami Pierre Bergé.

Les années de création qu'Yves Saint Laurent a passées à penser, dessiner et créer ont laissé des empreintes artistiques qui méritaient la matérialisation d'un musée attestant de son oeuvre.

Saint Laurent a "découvert la couleur à son arrivée en 1966 à Marrakech" de ses propres mots, et son travail, jusque là noir et sombre, s'en est trouvé changé. Le musée a l'ambition de présenter ce changement notoire qui a révélé le coloriste et l'orientaliste qu'il était. L'homme était passé maître dans l'art de sublimer les tissus de cet univers artistique pittoresque.

La pièce "Les Iris" inspirée de l'oeuvre de Vincent Van Gogh se trouve au cœur de l'enceinte. Sa réalisation avait nécessité plus de 600 heures de travail et avait été à l'époque la pièce la plus onéreuse de la haute couture. A travers ces pièces d'exception les maisons de couturiers sont véritablement mises en valeur.

L'inauguration du musée de Marrakech succède à celle quasi-concomitante du musée Saint Laurent de Paris qui a eu lieu le 3 octobre dernier.

La réalisation des deux musées a été porté par la fondation Yves Saint Laurent et notamment par Pierre Bergé son compagnon de vie qui a soutenu moralement et financièrement l'artiste dans ses projets toute sa vie durant. L'homme d'affaires et mécène s'était éteint le 8 septembre dernier.

Le luxuriant et très bleuté Jardin Majorelle racheté en 1980 par Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent (dans lequel le couple a vécu) se fera donc désormais l'écho d'un musée-hommage, véritable valeur ajoutée à la ville très touristique de Marrakech.

La Rédaction

Source : Le Monde