JÃ©rusalem : le Maroc au rendez-vous contre la dÃ©cision de Trump

La décision très controversée de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël a considérablement ému l'opinion internationale. De nombreux pays ont ainsi répondu pacifiquement en protestant dimanche. C'est le cas du Maroc où les manifestations ont été bruyantes à Rabat.

Selon RFI, "le boulevard Mohamed V, artère principale de la capitale, était complètement bondé à la mi-journée. La circulation a (d'ailleurs) été bloquée dans ce rassemblement de plusieurs milliers de personnes."

Et pour cause, poursuit le média, "la cause palestinienne mobilise énormément l’opinion marocaine qui se range derrière son chef d’Etat. Le roi Mohamed VI préside en effet le comité Al Qods, créé en 1975 par l'organisation de la conférence islamique, et qui est chargé du suivi de la situation dans la ville sainte de Jérusalem. Il vise précisément à défendre la cause palestinienne dans le contentieux international autour de Jérusalem."

Par ailleurs, il est important de rappeler que les protestations du Royaume ne se sont pas uniquement concentrées dans les rues mais aussi dans les magasins. Les produits américains ont ainsi fait les frais durant toute la semaine du courroux marocain.

Du côté US, les autorités ont quant elles joué la carte de l'apaisement en fermant vendredi les représentations diplomatiques situées dans le pays.

La Rédaction