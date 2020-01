Le crownfunding arrive au Maroc

L'Hémicycle marocain est sur le point d'adopter un nouveau projet de loi portant sur l'autorisation et l'encadrement du crownfunding au sein du royaume chérifien.

Comme le rappelle le site Capital, le crowdfunding (ou financement participatif) est un mécanisme qui a pour objectif de collecter les apports financiers d’un grand nombre de particuliers au moyen d’une plateforme Internet. L’objectif de cette collecte est le financement d’un projet. Ces projets peuvent concerner aussi bien l’immobilier, que l’art, ou encore l'agriculture, etc.

Dans les faits, ce dispositif mettant en relation des investisseurs et des porteurs de projet va bientôt faire son apparition au Maroc.

Jeune Afrique précise d'ailleurs que "cette loi prévoit trois types d’opérations de financement, à chaque fois via une plateforme électronique éditée et gérée par une société de financement collaboratif : le financement des projets sous forme de prêt (Bank Al Maghrib encadrera le taux d’intérêt ou encore les durées maximales de l’emprunt), de don, et celui dans lequel le donateur devra obtenir une autorisation si le montant dépasse 500 000 dirhams de capital".

