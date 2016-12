Le Maroc proche de ratifier l'accord dÃ©coulant de la COP21

La Chambre des représentants marocaine a adopté mardi 26 juillet le projet de loi découlant de l'accord de Paris (COP 21) qui impose aux pays signataires d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Chambre des conseillers doit à présent en faire de même.

Cette avancée législative a d'ailleurs été soulignée avec ferveur par le ministre des Affaires étrangères, Mbarka Bouaida : "Le Maroc est l’un des premiers pays à débattre cet accord au niveau du Parlement et à avoir des engagements environnementaux très ambitieux."

Ceci confirme ainsi les engagements de Rabat sur ce dossier alors que Marrakech sera la ville hôte de la COP22 du 7 au 18 novembre 2016; une conférence sous le symbole "de l'innovation en matière d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique", explique de son côté la ministre déléguée chargée de l'Environnement, Hakima El Haite.

Toutefois, l'objectif de limiter le réchauffement à deux degrés, voire 1,5 pour les nations les plus ambitieuses, passera obligatoirement par une ratification du texte d'au moins 55 pays représentant 55% des émissions totales de gaz à effet de serre.

L'Usine Nouvelle rappelle parallèlement que 174 pays et l’Union européenne avaient préalablement paraphé l’accord le 22 avril dernier à New York. Depuis, les Seychelles et la Gambie ont également franchi le pas.

La Rédaction

Sources : L'Usine Nouvelle et le Figaro