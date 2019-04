Le visa French Tech favorise la fuite des cerveaux marocains

"Mis en place par Paris il y a près de deux ans sur un secteur économique restreint, le « French Tech Visa » est une procédure qui simplifie et accélère les formalités administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour pour les travailleurs étrangers recrutés par des entreprises françaises innovantes, ainsi que pour leurs familles", relaie Le Monde. Une opportunité, donc, qui n'est pas restée lettre morte au Maroc.

Et cela, au grand désarroi de nombreuses entreprises installées au sein du royaume chérifien, comme l'explique Zakaria Daanoune, DRH de GFI Afrique, auprès de RFI :

"Le mois dernier c’était quatorze personnes, et au mois de janvier c’était sept personnes, sur un effectif de 300 personnes Ils reçoivent une centaine de candidats, et en fin de journée, il y a entre quarante et cinquante contrats de recrutements qui sont faits sur place. Ils s’occupent de toute la logistique par la suite, à tel point que l’on constate des phénomènes de départ sans même accomplir les préavis dans les sociétés où ils sont. Ce qui pose des problèmes pour ces sociétés", déplore ainsi l'intéressé.