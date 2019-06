Les autorités marocaines bloquent 200 migrants à la frontière avec Ceuta

200 migrants subsahariens ont tenté ce matin de franchir la clôture séparant le royaume chérifien et l'enclave espagnole de Ceuta. Sans succès.

Selon le Huffington Post, qui relaie l'information, "ces migrants espéraient une moins importante présence policière côté marocain, en raison des fêtes de l’Aïd el-Fitr qui marquent la fin du ramadan".

Néanmoins, les policiers marocains ont réussi tant bien que mal à repousser l'assaut de ces malheureux.

Pour rappel, ces faits divers sont légion dans la région, véritable carrefour migratoire vers l'Europe. Ce fut ainsi le cas par deux fois en 2017 où des tentatives ont eu lieu à l'occasion de jours de congés en Espagne.

Le ministère de l'Intérieur marocain avait d'ailleurs prévenu pour l'occasion que les contrevenants seraient durement sanctionnés. Et cela, en précisant "qu'ils seraient présentés devant les juridictions compétentes (dans les plus brefs délais) en vue d'une possible expulsion du Maroc."

La Rédaction