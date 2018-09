Maroc : Danone baisse le prix du lait en raison du boycott

Afin de retrouver des volumes de vente plus en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, Danone a décidé mercredi 5 septembre de baisser le prix du lait pasteurisé au Maroc. De quoi redonner le sourire aux pro-boycott ?

Concrètement, le prix de la brique de 470 ml passera dès demain de 3,30 à 3,20 dirhams dans les rayons du royaume chérifien. Cette nouvelle a été officialisée en personne par le PDG du groupe au niveau mondial, Emmanuel Faber. Ce tarif s'aligne en conséquence avec celui pratiqué il y a dix ans lorsque Danone travaillait main dans la main avec la holding royale, SNI.

Par ailleurs, il est important de noter que les revenus des agriculteurs-éleveurs, ainsi que celui des épiciers ne sera pas impacté, a ajouté l'entrepreneur en toute transparence. Et pour cause, la Centrale Danone s'est engagée à publier deux fois par an la grille des prix de la collecte, autrement dit les sommes versées aux producteurs marocains.

Enfin, autre innovation et pas des moindres, la structure a décidé de commercialiser à la fin du mois un sachet comprenant 470 ml de lait demi-écrémé. Et cela pour 2,50 dirhams. Ce système d'emballage permet en effet de faire drastiquement baisser les coûts de production.

La Rédaction

Source : Jeune Afrique