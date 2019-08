Maroc : l'anomalie du prix des eaux minÃ©rales dÃ©range

Alors que le marché des eaux minérales reste peu encadré par Rabat, avec une libéralisation des prix offrant un avantage certain aux entreprises productrices, les Marocains, eux, n'en peuvent plus et réclament du changement.

Comme le révèle le site Les Eco.ma, le prix moyen d'une bouteille d'eau minérale d'1,5 litre atteint en moyenne 6 dh dans les rayons nationaux (4 pour une bouteille d'un litre).

Une fourchette de prix dans laquelle s'engouffre "sans rechigner" les producteurs. Ce qui sous-entend implicitement une entente pourtant prohibée par la législation inhérente à la concurrence. Puisque le consommateur en fait allègrement les frais.

A titre de comparaison, le média confirme que les grandes surfaces françaises appliquent parfois des tarifs divisés par deux pour un litre. Et cela, alors que l'Hexagone applique parallèlement un salaire minimum six fois supérieur aux standards du royaume chérifien.

Il y aurait-il un petit problème docteur ?

La Rédaction

Crédit photo : Pixabay