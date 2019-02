Maroc : le service militaire obligatoire est de retour

Le conseil des ministres marocains, présidé par le roi Mohamed VI, a adopté jeudi 7 février un texte rendant le service militaire obligatoire dans le royaume. Concrètement, les hommes de 19 à 25 ans sont susceptibles d'être appelés durant un an.

D'après Le Figaro qui relaie l'information, le cabinet royal a donné ses "hautes instructions pour que le nombre des appelés au service militaire atteigne 10 000 durant l'année en cours, avant de porter ce chiffre à 15 000 durant l'année prochaine". Quant aux premiers conscrits, ces derniers seront enrôlés dès l'automne 2019.

Toutefois, "des peines allant d'un mois à un an de prison sanctionneront ceux refusant de répondre à l'appel, tandis que des exemptions sont prévues en cas d'inaptitude physique et de poursuites d'études universitaires". A noter que le service militaire demeure facultatif pour les femmes et les binationaux.

Pour rappel, la conscription n'était plus obligatoire au Maroc depuis 12 ans. Sachant que la mesure aura pour principal intérêt "d'améliorer l'intégration dans la vie professionnelle et sociale des jeunes et de renforcer leur sens de la citoyenneté".

La Rédaction

Crédit photo : Flickr