Maroc : le taux de chÃ´mage dÃ©passe 10% en 2017

Le taux de chômage au Maroc a dépassé la barre symbolique des 10% en 2017, confirme le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Le nombre de personnes sans emploi a donc progressé de 0,3% entre 2016 et 2017 pour atteindre 10,2%.

Selon le HCP, l’économie marocaine a créé 86 000 postes sur cette période; un chiffre toutefois insuffisant "pour accueillir les 135 000 nouveaux entrants sur le marché du travail". Pour autant, si la situation reste moins préoccupante que le cru 2016 - qui avait connu une perte nette de 37 000 emplois - le chômage des jeunes donne toujours autant de migraines au gouvernement.

Et cela, tout particulièrement en ce qui concerne les 15-24 ans lourdement frappés à hauteur de 26,5%, contre seulement 7,7% chez les 25 ans et plus. Curieusement, les jeunes diplômés sont largement plus touchés par la pénurie du marché que leurs homologues non diplômés avec 17,9 % d'inactifs contre 3,8%.

Les villes durement touchées

Par ailleurs, sur un plan plus géographique, " les villes connaissent davantage le chômage que les campagnes. Dans le milieu urbain, le taux de chômage a ainsi progressé pour atteindre 4,7%. À l’inverse, le milieu rural a connu une stagnation avec un taux de 4%".

Enfin, au niveau sectoriel, l'agriculture et la pêche créent près de la moitié des emplois nationaux, alors que par le passé la tendance était sensiblement inverse avec des milliers de postes détruits chaque année; une recrudescence bienvenue alors que le secteur des services, pourtant historiquement fort, a largement décliné en 2017 (seuls 26 000 postes engendrés). Tout comme le BTP (11 000 emplois créés contre 20 000 entre 2014 et 2016).

La Rédaction

Source : Jeune Afrique