Maroc : les médicaments, première cause nationale d'intoxication



Le centre anti-poison et de pharmacovigilance marocain confirme dans son rapport portant sur l'année 2017 que les médicaments restent la première cause d'intoxication alimentaire à l'échelle du Royaume (24% des cas). Suivent l'alimentaire (16%) et les produits gazeux (15%).

En tout et pour tout, 4108 empoisonnements aux médicaments ont été dénombrés sur le territoire l'année dernière (dont 4 décès). Logiquement, la plupart des accidents sont intervenus au domicile des personnes touchées (98,9%), ce qui démontre qu'il y a eu peu de bavures dans les structures hospitalières.

Par ailleurs, 65% des cas concernent la piste accidentelle alors que les 35% restant sont la conséquence de tentatives de suicide. Il est également important de noter que près de la moitié des cas d'intoxication médicamenteuse touchent les adultes et 22,9% de jeunes enfants.

En ce qui concerne la nourriture (2656 cas), la consommation de viande ou de produits carnés est la première cause d’empoisonnement recensée par le centre (25,8%), devant les produits laitiers (17,1%), les aliments composites (13,4%) et les produits de la pêche (10,6%).

Enfin, en matière de produits gazeux (2500 cas), c'est le monoxyde de carbone qui occupe la première place en étant responsable de 91,6% des accidents, devant le propane (2,8%), les bombes lacrymogènes et le butane (1,3%).

Pour rappel, le nombre réel de cas d'intoxication ne peut pas être quantifié car ils ne sont pas tous signalés aux organismes compétents.

Crédit photo : Torange

La Rédaction

Source : Telquel