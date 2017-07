Maroc : Tanger marche sur des braises

Le Maroc vient de connaître l'incendie le plus important de son histoire. Le territoire forestier de Tanger a en effet été impacté à hauteur de 215 hectares, soit les deux tiers de son parc. De nombreux moyens matériels et humains ont permis de dompter le feu.

Selon Jeune Afrique, "t out a commencé en fin d’après midi, vendredi 30 juin, lorsque un premier foyer s’est déclaré dans la forêt de Médiouna, qui fait partie du patrimoine forestier de Cap Spartel (...) Dès le lendemain matin, samedi 1er juillet, l’incendie reprit encore plus violemment, favorisé par des rafales de vent − le « chergui » − , atteignant les 80 km/heure. Les flammes ont alors gagné d’autres sites forestiers voisins, notamment ceux de Slokia et Achakar."

Alors que le premier semestre 2017 avait été particulièrement éprouvant dans la région avec 96 départs de feu coupables d'avoir embrassé 145 hectares, le mois de juillet s'est montré encore plus dévastateur.

La fin de semaine dernière marquera d'ailleurs l'histoire marocaine de son empreinte tant les éléments se sont montrés intraitables avec le domaine forestier de Tanger; un scénario qui a contraint l'Etat et la municipalité a redoublé d'efforts pour retrouver la maîtrise des événements.

Et pour cause, poursuit le média, "l a mobilisation a été générale avec les renforts des Forces auxiliaires, des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale ainsi que des autorités locales. Mais ce n'est pas tout, en plus des moyens techniques terrestres, les Forces armées royales ont déployé leur flotte de Canadair et Turbo Trush pour maîtriser les foyers d’incendie."

Au total, la bataille aura duré trois longues journées avant que la destruction prenne fin. A ce jour, aucun élément tangible n'a permis aux autorités de déterminer l'origine du sinistre.

La Rédaction

Source : Jeune Afrique